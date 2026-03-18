Vozači, oprez! Ove pogreške na granici mogle bi vas skupo koštati

Vožnja bez sigurnosnog pojasa ili s ugašenim svjetlima ne prestaje biti prekršaj samo zato što ste stigli na granicu. Pravila važe i u koloni i neposredno pred kontrolu. Sigurnosni pojas je obavezan za vozača i sve putnike u vozilu, bez obzira na brzinu kretanja.

Mnogi vozači se opuste čim se približe graničnom prijelazu, ali upravo tu često prave greške koje mogu skupo platiti.

Isto važi i za dnevna ili kratka svjetla, koja su u većini zemalja obavezna tokom cijele godine. Čak i kada se vozilo kreće minimalnom brzinom prema rampi, mora biti u skladu s propisima.

Granična policija može reagovati i sankcionisati ovakve prekršaje jer su direktno povezani sa sigurnošću saobraćaja. U praksi se dešava da vozači budu upozoreni, ali i kažnjeni odmah na licu mjesta.

Kazne zavise od države, ali se najčešće kreću od 30 do 150 eura za nevezan pojas, dok su za neupaljena svjetla između 40 i 200 eura. U težim slučajevima moguće su i veće sankcije, posebno ako se procijeni da je ugrožena sigurnost.

Zato je važno da pravila poštujete do kraja puta jer granica nije iznimka, već mjesto gdje se propisi često još pažljivije prate.