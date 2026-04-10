ZJZTK: Sutra u Tuzli obilježavanje Svjetskog dana zdravlja

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona najavio je obilježavanje Svjetskog dana zdravlja u subotu, 11. aprila 2026. godine, u periodu od 12:00 do 14:00 sati na Trgu slobode u Tuzli.

Pozvali su sve građane da se pridruže i budu dio događaja posvećenog promociji zdravlja, prevencije i zajedničkog djelovanja za dobrobit svih građana.

Prisutne očekuju promotivno-edukativne aktivnosti, sajam partnerskih organizacija i udruženja, prigodan kulturno-zabavni program i nagradna igra.

Svoje učešće najavile su i članice Udruženja “Ružičasti krug” iz Srebrenika koje okupljaju oboljele od karcinoma dojke.