Srijeda, 24 Decembra, 2025
NaslovnicaMAGAZIN

Premijer TK uputio božićnu čestitku

By admin
0
23

U povodu nastupajućeg katoličkog blagdana Božića, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić upućuje čestitku u kojoj stoji:

„Svim katolicima i svim kršćanima koji obilježavaju blagdan Božića, u ime Vlade Tuzlanskog kantona i u svoje lično ime, upućujem iskrene i srdačne čestitke.

Božić je praznik nade, mira i ljubavi – vrijeme koje nas podsjeća na vrijednosti bliskosti, međusobnog uvažavanja i brige za druge, posebno za one kojima je toplina i podrška najpotrebnija. U danima kada se okupljamo uz porodicu i najmilije, Božić nas poziva da otvorimo srca jedni prema drugima i da zajednički gradimo društvo zasnovano na poštovanju, solidarnosti i ljudskom dostojanstvu.

Vjerujem da će radost Božića unijeti mir u vaše domove, ojačati duh zajedništva i donijeti nadu u bolje i pravednijesutra, te da će praznični dani koje zajedno obilježavamo u našoj domovini još jednom potvrditi bogatstvo različitosti i snagu zajedničkog života.

Prethodni članak
U Srebreniku održana predstava “Eko – logika”
admin

VIJESTI

Reklama

VELAS Mjenjacnica Srebrenik

MARKETING

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a