Premijer TK uputio božićnu čestitku

U povodu nastupajućeg katoličkog blagdana Božića, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić upućuje čestitku u kojoj stoji:

„Svim katolicima i svim kršćanima koji obilježavaju blagdan Božića, u ime Vlade Tuzlanskog kantona i u svoje lično ime, upućujem iskrene i srdačne čestitke.

Božić je praznik nade, mira i ljubavi – vrijeme koje nas podsjeća na vrijednosti bliskosti, međusobnog uvažavanja i brige za druge, posebno za one kojima je toplina i podrška najpotrebnija. U danima kada se okupljamo uz porodicu i najmilije, Božić nas poziva da otvorimo srca jedni prema drugima i da zajednički gradimo društvo zasnovano na poštovanju, solidarnosti i ljudskom dostojanstvu.

Vjerujem da će radost Božića unijeti mir u vaše domove, ojačati duh zajedništva i donijeti nadu u bolje i pravednijesutra, te da će praznični dani koje zajedno obilježavamo u našoj domovini još jednom potvrditi bogatstvo različitosti i snagu zajedničkog života.