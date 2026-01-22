Prevoznici upozoravaju: 100 vozača deportovano iz EU, neki završili u zatvoru

Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine, koji predstavlja profesionalne prijevoznike iz naše zemlje, saopćio je da je evidentirano 100 slučajeva prisilnog, odnosno nasilnog vraćanja profesionalnih vozača iz zemalja Evropske unije, kao i više od 100 dana provedenih u pritvorima i zatvorima država članica EU.

Istovremeno, nadležne institucije Njemačke, Austrije, Poljske i drugih zemalja potvrdile su da je samo tokom jučerašnjeg dana obrađeno dodatnih 100 novih slučajeva prisilnog povratka.

Kako navode iz Konzorcijuma, riječ je o profesionalnim vozačima koji su uredno zaposleni, posjeduju važeće ugovore o radu i kompletnu dokumentaciju, ali su uprkos tome proglašeni osobama koje se „nezakonito“ nalaze na teritoriji pojedinih država EU i prisilno udaljeni.

Iz Konzorcijuma pojašnjavaju da pojam prisilnog povratka (deportacije) podrazumijeva situaciju u kojoj se pojedinac, na osnovu formalnog tumačenja boravka ili procjene rizika, proglašava osobom s nezakonitim boravkom, bez obzira na radni status, ugovor o radu i dokumentaciju, te se nasilno vraća u matičnu državu.

U posljednjih 365 dana, samo u Njemačkoj je, kako tvrde, prisilno udaljeno 100 profesionalnih vozača isključivo zato što obavljaju svoj posao u međunarodnom drumskom transportu. Konzorcijum ističe da se radi o licima koja ne krše zakon, ne traže azil, ne predstavljaju bezbjednosni, migracioni niti socijalni rizik, već isključivo obavljaju profesionalni posao.

Uputili hitan poziv nadležnima u BiH

Prema navodima Konzorcijuma, ovakva praksa predstavlja direktno kršenje osnovnog prava na rad i suprotna je Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, međunarodnim ugovorima o radu i zapošljavanju, principima slobodnog kretanja roba i funkcionisanja lanaca snabdijevanja, kao i razlikovanju profesionalnih vozača od turista ili neregularnih migranata.

Zbog toga je Konzorcijum Logistika BiH uputio hitan javni poziv Ministarstvu vanjskih poslova BiH, Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, Vijeću ministara BiH i drugim nadležnim institucijama da bez odlaganja usaglase zvaničnu i operativnu poziciju s Evropskom komisijom. Upozoravaju da će, ukoliko se ne preduzmu mjere, u vrlo kratkom roku biti evidentirano novih 100 prisilno vraćenih građana BiH – isključivo zato što su zaposleni i profesionalno obavljaju svoj posao.

