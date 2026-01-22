IDDEEA: Otvoreni novi RA uredi u Brčko distriktu i Gradačcu

U cilju daljnjeg unapređenja digitalnih usluga i približavanja savremenih rješenja građanima, u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine i Gradu Gradačac otvoreni su novi RA uredi ovjeritelja IDDEEA-e. Otvaranjem ovih ureda građanima je omogućeno brže, jednostavnije i sigurnije preuzimanje kvalifikovanog elektronskog potpisa, koji predstavlja osnovu za pravno valjano i pouzdano elektronsko poslovanje.

Kvalifikovani elektronski potpis omogućava građanima da elektronski komuniciraju s institucijama javne uprave, potpisuju dokumente bez dolaska na šaltere te koriste sve veći broj digitalnih usluga, uz punu pravnu sigurnost. Otvaranje RA ureda u Brčko distriktu i Gradačcu predstavlja značajan korak ka smanjenju administrativnih procedura, papirologije i vremena potrebnog za obradu zahtjeva.

Građani Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Grada Gradačac od sada mogu besplatno aktivirati svoj kvalifikovani elektronski potpis u prostorijama nadležnih institucija, čime se dodatno unapređuje dostupnost digitalnih servisa i jača povjerenje u elektronsko poslovanje.

IDDEEA BiH nastavlja s aktivnostima usmjerenim na razvoj digitalne infrastrukture i podršku institucijama i građanima širom Bosne i Hercegovine, s ciljem izgradnje efikasnije, modernije i dostupnije javne uprave.