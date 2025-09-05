Meteorolozi otkrili kakav će biti septembar

Iako su topli ljetni dani iza nas, prema prognozama meteorologa septembar donosi još dosta toplih i stabilnih dana.

“U narednom periodu smjena sunčanih intervala uz prolazna naoblačenja koja samo rijeđe mogu usloviti koju kap kiše ili kakav kratkotrajni pljusak. Dominantno suho. Vikend pred nama idealan za odlazak u prirodu i boravak na otvorenom. Jutra svježa uz lokalno duze zadržavanje magle i niske naoblake. Danju sunčani intervali, samo rijetko uz koju kap kiše. Dnevne temperature većinom od 24 do 30°C, na jugu koji stepen toplije”, navode iz BHMeteo.ba.

Kako dodaju, naredna sedmica biće topla, ali se može očekivati i kiša.

“Sredinom sedmice u periodu oko srijede i četvrtka uslijedilo bi naoblačenje uz prolazno kišu i pljuskove uz manje zahlađenje nakon čega bi se ponovo vratio kasnoljetnji tip vremena. Nekog većeg zahlađenja zasada nema u najavi kao i nekih cjelodnevnih i višednevnih kiša”, ističu oni.