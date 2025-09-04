Četvrtak, 4 Septembra, 2025
NaslovnicaMAGAZIN

Eurobasket: Turska srušila Srbiju za prvo mjesto u skupini

By admin
0
19

U izravnom dvoboju za prvo mjesto u skupini A Evropskog košarkaškog prvenstva Turska je pobijedila Srbiju 95:90 (19:18, 27:31, 28:24, 21:17). Turci su imali nevjerojatnu šutersku večer, pogodili su 18 šuteva za tri poena iz 31 pokušaja, što je 58 posto, dok im je šut za dva bio 56 posto.

Unatoč takvoj izvedbi Srbi su bili u dobroj poziciji da dobiju utakmicu. Četiri minuta do kraja imali su +4 (88:84), ali su u preostalom vremenu ubacili još samo 2 poena i doživjeli prvi poraz na prvenstvu.

Alperen Šengun s 28 i Shane Larkin s 23 poena predvodili su Tursku do pobjede, dok je kod Srbije najbolji bio Nikola Jokić s 22 poena, 9 skokova i 4 asistencije.

U skupini B Njemačka je upisala petu pobjedu. Aktuelni svjetski prvaci bili su bolji od Finaca 91:61.

Njemačka je tako osigurala prvo mjesto u skupini i u osmini finala prvenstva igrat će protiv Portugala, dok je protivnik drugoplasiranoj Litvi Latvija.

Turska u osmini finala ide na Švedsku, a Srbija na Finsku.

Prethodni članak
Prognoza za vikend: U nekim dijelovima BiH kiša,ponegdje temperature i do 33°C
Naredni članak
Problemi s Googleom: Korisnici širom svijeta prijavljuju poteškoće s mailom i drugim servisima
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Reklama

VELAS Mjenjacnica Srebrenik

MARKETING

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a