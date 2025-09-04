Eurobasket: Turska srušila Srbiju za prvo mjesto u skupini

U izravnom dvoboju za prvo mjesto u skupini A Evropskog košarkaškog prvenstva Turska je pobijedila Srbiju 95:90 (19:18, 27:31, 28:24, 21:17). Turci su imali nevjerojatnu šutersku večer, pogodili su 18 šuteva za tri poena iz 31 pokušaja, što je 58 posto, dok im je šut za dva bio 56 posto.

Unatoč takvoj izvedbi Srbi su bili u dobroj poziciji da dobiju utakmicu. Četiri minuta do kraja imali su +4 (88:84), ali su u preostalom vremenu ubacili još samo 2 poena i doživjeli prvi poraz na prvenstvu.

Alperen Šengun s 28 i Shane Larkin s 23 poena predvodili su Tursku do pobjede, dok je kod Srbije najbolji bio Nikola Jokić s 22 poena, 9 skokova i 4 asistencije.

U skupini B Njemačka je upisala petu pobjedu. Aktuelni svjetski prvaci bili su bolji od Finaca 91:61.

Njemačka je tako osigurala prvo mjesto u skupini i u osmini finala prvenstva igrat će protiv Portugala, dok je protivnik drugoplasiranoj Litvi Latvija.

Turska u osmini finala ide na Švedsku, a Srbija na Finsku.