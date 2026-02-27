Otvaraju se vrata saradnje između Srebrenika i Ravene

Zajedno sa predstavnicima Udruženja privrednika, gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić održao je online sastanak sa predstavnicima Privredne komore Italijansko-Bosanske u Raveni, uz snažnu podršku i koordinaciju Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Milanu.

Posebnu zahvalnost gradonačelnik bjelić je uputio konzulu Dagu Đumrukčiću i konzulici Arijani Džogović na ozbiljnom i profesionalnom pristupu u povezivanju naših privrednika sa relevantnim partnerima u Italiji.

Na sastanku je učestvovao i Federico Bega, direktor Promos Italia, međunarodni ekspert za internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća, promociju vanjske trgovine i privlačenje stranih investicija. Njegovo bogato iskustvo u radu sa evropskim institucijama, međunarodnim finansijskim organizacijama i poslovnim zajednicama daje dodatnu težinu započetim razgovorima i jasno pokazuje da se radi o ozbiljnoj platformi za buduću saradnju.

-“Već danas određeni broj naših privrednika ostvaruje robnu razmjenu sa italijanskim partnerima, ali cilj nam je mnogo više od pojedinačnih poslova. Razgovarali smo o konkretnim sektorima u kojima postoji realan potencijal za rast – od drvne i metalne industrije, proizvodnje namještaja i građevinskih sistema, do prehrambene proizvodnje i zajedničkih investicionih projekata. Otvorena je i tema partnerstava, zajedničkih ulaganja te mogućnosti širenja proizvodnih kapaciteta kroz saradnju sa italijanskim kompanijama.

Sljedeći korak je organizacija posjete naših privrednika Raveni, kao i dolazak italijanskih partnera kod nas, kako bismo online razgovore pretvorili u konkretne ugovore, investicije i dugoročnu poslovnu saradnju.

Radimo strateški, planski i partnerski. Cilj je jasan – jača privreda, nova tržišta i nove prilike za naše poduzetnike”, naveo je gradonačelnik Bjelić.