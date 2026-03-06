PU Srebrenik – Rasvijetljeno deset krivičnih djela, jedno lice lišeno slobode

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Srebrenik su operativnim radom na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata počinjenih na području grada Srebrenik, pronašli i identifikovali lice koje se sumnjiči za počinjenje više krivičnih djela, a radi se o S.Š., rođen 1995. godine iz Srebrenika.

Dana, 4.3.2026. godine navedenom licu je oduzeta sloboda i isti je priveden u službene prostorije radi kriminalističke obrade, kojom prilikom je zadokumentovano ukupno deset krivičnih djela, počinjenih na štetu osam pravnih i dva fizička lica, a u kojima su predmeti otuđenja bili novac i nakit.

Nakon kriminalističke obrade, S.Š. je uz Izvještaj predat u dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog postojanja osnova sumnje da je u vremenskom periodu od 28.10.2025. do 3.3.2026. godine, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, počinio ukupno deset krivičnih djela, od čega devet krivičnih djela iz člana 287. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – Teška krađa i jedno krivično djelo iz člana 295. istog Zakona – Iznuda.