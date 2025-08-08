Pucnjava u Sarajevu: Ranjen muškarac, policija u potjeri za bjeguncem

U sarajevskoj ulici Talirovića sinoć je došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba ranjena. Policija je u potrazi za osumnjičenim za pucnjavu.

“Nekoliko minuta prije ponoći u ulica Talirovića, došlo je do pucnjave, a povrijeđenom muškarcu je konstantovana lakša tjelesna povreda na Kliničkom centru Sarajevo. Policijski službenici imaju saznanja o osobi za koju postoji osnov sumnje da je izvršila ovo krivično djelo i za njim je u toku intenzivna potraga”, potvrdila je za “Avaz” Mersiha Novalić, portparol MUP-a KS.

Na terenu su sinoć bili i zaposleni Hitne pomoći, koji su ukazali ljekarsku pomoć jednoj osobi.