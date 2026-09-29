Inspektori krenuli u kontrole firmi u FBiH: Kazne i do 200.000 KM

FUZIP je počeo kontrole poslovnih subjekata iz nefinansijskog sektora. Provjerava se primjena propisa o pranju novca, a kazne dosežu 200.000 KM.

Federalni tržišni inspektori od 28. septembra krenuli su u poseban program kontrola poslovnih subjekata iz nefinansijskog sektora, u okviru kojeg će provjeravati primjenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Kontrole će trajati do kraja 2026. godine, a za kršenje pojedinih zakonskih obaveza predviđene su kazne koje mogu doseći 200.000 KM.

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) potvrdila je da Poseban program inspekcijskog nadzora provodi Federalni tržišni inspektorat.

Program je dio aktivnosti kojima FUZIP, u okviru svojih nadležnosti, doprinosi provođenju Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu iz juna 2026. prema FATF-u (Financial Action Task Force), međunarodnom tijelu koje postavlja standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Fuzip

Jedna od mjera Akcionog plana odnosi se upravo na uspostavljanje usklađenog nadzora zasnovanog na procjeni rizika kod obveznika iz nefinansijskog sektora.

Ko je obuhvaćen kontrolama?

Kontrole se ne odnose samo na jednu djelatnost. FUZIP navodi da su programom obuhvaćene kategorije obveznika iz člana 5. Zakona koje su u njegovoj nadležnosti.

Među njima su priređivači igara na sreću, revizorska društva te pružaoci knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga.

Kontrole obuhvataju i određene pružaoce finansijskih i korporativnih usluga koji nisu pod nadzorom regulatora finansijskog sektora, kao i pružaoce usluga trusta i privrednih društava.

Na listi su i trgovci vozilima, plovilima i letjelicama, trgovci plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima te posrednici u prometu nekretninama, u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom.

Šta će inspektori provjeravati?

Federalni tržišni inspektori će na terenu provjeravati jesu li obveznici uspostavili, ali i primjenjuju li u praksi, mjere propisane Zakonom.

To uključuje način na koji poslovni subjekti procjenjuju i upravljaju rizicima od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, identificiraju i prate klijente i poslovne odnose te vode propisane evidencije.

Predmet kontrole bit će i interne procedure i kontrole, kao i postupanje poslovnih subjekata u slučajevima sumnjivih transakcija.

FUZIP posebno upozorava da su svi obveznici koji to do sada nisu učinili dužni Upravi dostaviti vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Fuzip

Kazne od 5.000 do 200.000 KM

Za poslovne subjekte posebno je značajan kazneni dio Zakona.

Za kršenje propisanih obaveza predviđene su novčane kazne od 5.000 do čak 200.000 KM.

Za određene propuste, među kojima su neizrada analize rizika, nedostaci prilikom identifikacije i praćenja klijenata, nepravilnosti u vođenju određenih evidencija i druge obaveze koje će inspektori kontrolisati, propisane su kazne od 20.000 do 80.000 KM.

FUZIP je za provođenje kontrola usvojio i posebnu Metodologiju za provođenje nadzora nad primjenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, dok su obveznicima od aprila dostupne Smjernice za procjenu rizika.

Nove obaveze otvorile brojna pitanja

Akta.ba je ranije pisala o primjeni novih pravila u oblasti sprečavanja pranja novca, posebno o obavezama koje su uvedene za računovođe i pravnike.

Pravilnik o provođenju Zakona donesen je krajem 2025. godine, a objavljen početkom februara 2026. Obveznicima je ostavljen rok od 90 dana da svoje interne akte usklade s njegovim odredbama.

IZVOR.AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/208662/inspektori-krenuli-u-kontrole-firmi-u-fbih-kazne-i-do-200000-km