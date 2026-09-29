Novi standardi policijskog postupanja u zaštiti žrtava nasilja

Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova saopćeno je da se među značajnim rezultatima rada u proteklom periodu izdvaja unapređenje postupanja policijskih organa u slučajevima nasilja u porodici i nasilja prema ženama.

Dodaju da je donošenjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine dodatno ojačana uloga policije u prevenciji nasilja, procjeni rizika, zaštiti žrtava i provođenju zaštitnih mjera.

U okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom, federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak donio je dva pravilnika kojima se detaljnije uređuju procjena rizika za žrtve i provođenje zaštitnih mjera koje su u nadležnosti policijskih organa.

Pravilnikom o procjeni rizika uspostavljaju se jasniji i ujednačeniji postupci za procjenu opasnosti po život, zdravlje i sigurnost žrtve, kao i mogućnosti ponavljanja ili eskalacije nasilja. Pri procjeni se, između ostalog, uzimaju u obzir ranije nasilno ponašanje, prijetnje, uhođenje, kršenje zaštitnih mjera, strah žrtve, te posjedovanje ili pristup vatrenom oružju.

Time se dodatno jača preventivna uloga policije čije postupanje nije usmjereno samo na nasilje koje se dogodilo, već i na pravovremeno prepoznavanje rizika i sprečavanje njegovog ponavljanja ili eskalacije.

Drugim pravilnikom detaljnije je uređeno provođenje zaštitnih mjera, uključujući udaljenje učinioca nasilja iz stambenog prostora i zabranu vraćanja, zabranu približavanja žrtvi, te zabranu komunikacije, uznemiravanja i uhođenja. Jasnije su definisani zadaci policijskih službenika, komunikacija sa žrtvom, praćenje poštivanja mjera i postupanje u slučaju njihovog kršenja.

Donošenjem ova dva pravilnika zakonske obaveze pretočene su u konkretnije standarde policijskog postupanja, čime se stvaraju pretpostavke za ujednačeniju primjenu Zakona i efikasniju zaštitu žrtava na području Federacije BiH.

Opredjeljenje ministra Isaka jeste da se jačanje policijskih struktura, uz materijalno i kadrovsko unapređenje, zasniva i na kvalitetnim pravilima i procedurama koji policijskim službenicima omogućavaju efikasnije postupanje, a građanima viši nivo zaštite.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova nastavit će, u okviru svojih nadležnosti, unapređivati uslove za profesionalno i pravovremeno postupanje policije, te efikasniju zaštitu žrtava nasilja u porodici i nasilja prema ženama, saopćeno je iz ovog ministarstva.