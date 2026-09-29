Pred nama obilje sunčanog vremena, iskoristite ga za jesenje radove

Narednih 7 dana donosi nam obilje sunčanog vremena uz lagani rast temperatura ali bez povratka vrelina uz demantovanje tvrdnji o “toplotnoj kupoli” i “toplotnom talasu”. Očekuju nas idealni jesenji dani uz svježa, prohladna i sve češće maglovita jutra te ugodno topli dani.

Dnevne temperature mahom između 18 i 25°C, na jugu do 29°C.

Jedini problem ostaje suša, obzirom da ponovo slijedi nešto duži period od barem 7 dana bez padavina. Iskoristite naredni period za jesenje radove, preporučuje BHMETEO.ba.

Zapad Evrope očekuje izrazenije temperaturno odstupanje uz dosta toplo vrijeme za ovaj period godine sa druge strane jugoistok i istok kontinenta svježiji uz temperature oko I ispod prosjeka. Mi smo negdje na pola uz stabilne dane koji nam slijede.

Sedmica pred nama u Srebreniku donosi stabilno i uglavnom suho vrijeme. Utorak i srijeda zadržavaju sličan ritam, s jutarnjim temperaturama od 6 do 9°C i dnevnim maksimumima između 23 i 25°C. Od četvrtka do nedjelje temperature se malo spuštaju, ali i dalje ostaju ugodne, uz sunčane sate i slab vjetar. Subota i nedjelja mogu donijeti tek pokoji oblak, ali bez značajnijih padavina