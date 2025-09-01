Utorak, 2 Septembra, 2025
Sjedeća obojka: Ekipa iz Srebrenika postigla historijski uspjeh

Na šampionatu Beach Paravolley Ljubljana 2025. ekipa Srebrenika u sastavu Elvis Šerifović, Amir Osmanović, Ermin Jusufović i Bikić Šaban ostvarila je rezultat koji je malo tko očekivao, osvojivši prvo mjestu uz izgubljena samo 2 seta.
Kada nasuprot sebe imate klubske evropske i svjetske prvake, reprezentativce, osvajače olimpijskih zlata tada shvatite koliko je značajan navedeni rezultat naših odbojkaša. Pobijediti ekipe SPID koje su u svom sastavu imale Manku, Sejfića, Delalića i druge shvatimo koliki je uspjeh našeg Šerifovića koji je postao MVP navedenog turnira.
Koristimo priliku da se zahvalimo gradonačelniku Bijelić Adnanu, kao i drugim sponzorima Džeko komerc, Sobna vrata strey, Interior doors i mnogim drugim, poručili su odbojkaši.

