Radionica o harmonizaciji kontrole kvaliteta u radiodijagnostici, nuklearnoj medicini i radioterapiji

Stručnoj radionici posvećenoj harmonizaciji kontrole kvaliteta u radiodijagnostici, nuklearnoj medicini i radioterapiji, koja je održana u Sarajevu, prisustvovali su i medicinski fizičari Službe za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja UKC Tuzla, Melika Damadžić, magistar fizike i Dušica Bijelić, dipl. fizičar.

Radionica je za cilj imala unapređenje i usklađivanje prakse kontrole kvaliteta u zdravstvenim ustanovama. Voditelji radionice su bili eminentni stručnjaci iz ove oblasti, dr. sc. Serrenela Russo iz Udruženja za medicinsku fiziku AUSLTC iz Firence, Italija, dr. sc. Prodromos A Kaplanis, stručnjak za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja sa Kipra i prof. dr. John Dickson sa UCL iz Londona, UK.

Tokom trajanja radionice u više navrata je isticano da kontrola kvaliteta predstavlja sastavni dio sistema osiguranja kvaliteta u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja, te da njena dosljedna i standardizovana primjena ima ključnu ulogu u osiguravanju tačnosti dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod zračenja pacijenata i profesionalno izloženih lica.

Poseban naglasak tokom radionice stavljen je na praktične aspekte provođenja kontrole kvaliteta i procedura za osiguranje sistema kvaliteta, interpretaciju rezultata mjerenja, kao i na važnost harmonizacije protokola u skladu s važećim regulatornim i međunarodnim preporukama.

Jedan od značajnih segmenata radionice bila je interdisciplinarna saradnja. Kroz razmjenu iskustava i diskusije, istaknuta je važnost bliske kolaboracije medicinskih fizičara s ljekarima, inženjerima medicinske radiologije i inžinjerima informacionih tehnologija. Akcenat na timskom pristupu je neophodan kako bi se postiglo efikasno sprovođenje programa osiguranja kvaliteta, optimizacije doza zračenja i unapređenja ukupne sigurnosti i kvaliteta zdravstvene usluge.

Za medicinske fizičare UKC Tuzla učešće na ovoj radionici predstavljalo je značajan doprinos kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i jačanju kapaciteta ustanove u oblasti medicinske primjene jonizirajućeg zračenja, ali i potvrdilo opredjeljenost ka primjeni savremenih i usklađenih standarda u praksi, informišu iz UKC-a Tuzla.