Utorak, 10 Februara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

PU Tuzla – Rasvijetljeno krivično djelo Teška tjelesna povreda

By admin
0
45

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla su poduzimajući operativne mjere i radnje na identifikaciji i pronalasku NN lica koje se dovodi u vezu sa fizičkim napadom na muškarca (1942) iz Tuzle, koji se dogodio 4.2.2026. godine u ulici I Tuzlanske brigade u Tuzli, došli do saznanja o mogućem počiniocu istog.

Naime, poduzimajući operativno-taktičke mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog djela Teška tjelesna povreda, istražitelji OKP PU Tuzla su, pod nadzorom postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pronašli i identifikovali lice koje se sumnjiči za počinjenje navedenog krivičnog djela, a radi se o K.N., rođen 2004. godine iz Tuzle.

U službenim prostorijama Policijske uprave Tuzla izvršena je kriminalistička obrada nad K.N. i protiv istog će u redovnoj proceduri Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti podnesen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 172. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – Teška tjelesna povreda.

Prethodni članak
Radionica o harmonizaciji kontrole kvaliteta u radiodijagnostici, nuklearnoj medicini i radioterapiji
Naredni članak
Specijalna policijska jedinica Federalne uprave policije učestvuje na međunarodnom takmičenju UAE SWAT Challenge
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a