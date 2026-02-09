PU Tuzla – Rasvijetljeno krivično djelo Teška tjelesna povreda

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla su poduzimajući operativne mjere i radnje na identifikaciji i pronalasku NN lica koje se dovodi u vezu sa fizičkim napadom na muškarca (1942) iz Tuzle, koji se dogodio 4.2.2026. godine u ulici I Tuzlanske brigade u Tuzli, došli do saznanja o mogućem počiniocu istog.

Naime, poduzimajući operativno-taktičke mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog djela Teška tjelesna povreda, istražitelji OKP PU Tuzla su, pod nadzorom postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pronašli i identifikovali lice koje se sumnjiči za počinjenje navedenog krivičnog djela, a radi se o K.N., rođen 2004. godine iz Tuzle.

U službenim prostorijama Policijske uprave Tuzla izvršena je kriminalistička obrada nad K.N. i protiv istog će u redovnoj proceduri Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti podnesen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 172. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – Teška tjelesna povreda.