Rast online prodaje, uvezeno robe u vrijednosti 2,9 mil. KM

Povećava se broj domaćih internet prodavnica, a raste i korištenje kartičnog plaćanja. Ukupan broj kartičnih transakcija prošle godine dostigao je 186 miliona, dok online plaćanja čine oko 4% ukupnog kartičnog prometa.

Uprava za indirektno oporezivanje raspolaže podacima o ocarinjenoj robi koju su građani BiH naručivali iz inostranstva.

– U devet mjeseci vrijednost ocarinjene robe u poštanskom prometu pri carinskim referatima u Banjoj Luci, Mostaru i Sarajevu iznosila je oko 2,9 miliona KM – izjavila je Darjana Maglov, glasnogovornica UNO-a BiH.

Stručnjaci poručuju da je pandemija koronavirusa bila prekretnica za razvoj online trgovine. Broj pošiljki danas je veći za više od 50% u odnosu na 2020. godinu.

Online kupovina je mač s dvije oštrice, smatraju u prijedorskoj Udruzi potrošača.

– I mi smo imali žalbe potrošača koji su dobijali proizvode potpuno drugačije od onih koje su naručili – pocijepane cipele i slično. Kada pokušaju da ih reklamiraju, prodavci ih blokiraju, pa se u takvim slučajevima moraju uključiti i policijska tijela – rekao je Zoran Petruš, koordinator za zaštitu potrošača u Udruženju građana „Don“.

U Ministarstvu trgovine i turizma posebnu pažnju posvetili su sektoru online i elektronske trgovine.

– Sve veći broj građana RS-a odlučuje se za ovakav način kupovine i želimo ovim zakonom dodatno zaštititi naše građane – izjavio je Denis Šulić, ministar trgovine i turizma RS-a.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, čak 54,2% građana naručivalo je ili kupovalo robu i usluge putem interneta, piše ATV.