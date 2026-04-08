NaslovnicaMAGAZIN

MSŠ Srebrenik obilježila Dan zdravlja pod motom “Jedi šareno”

By admin
0
42

Povodom Svjetskog dana zdravlja, profesorice zdravstvene njege zajedno sa učenicima medicinske struke Mješovite srednje škole Srebrenik organizovale su posjetu Javnoj ustanovi za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik.
Tom prilikom realizovana je edukativna radionica pod nazivom „Jedi šareno“, kroz koju su djeca na interaktivan i njima prilagođen način upoznata sa značajem pravilne i raznovrsne ishrane s ciljem razvijanja svijesti o zdravim životnim navikama od najranijeg uzrasta.
Ova posjeta predstavlja vrijedan primjer saradnje i zajedničkog djelovanja u promociji zdravlja, s posebnim fokusom na preventivno djelovanje i edukaciju najmlađih.

Prethodni članak
Slabiji potres zabilježen između Mostara i Ljubuškog
Naredni članak
Remifentanil, nekada zabranjena droga, sada dio medicinske prakse u BiH
admin

VIJESTI

Reklama

VELAS Mjenjacnica Srebrenik

MARKETING

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više