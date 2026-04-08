MSŠ Srebrenik obilježila Dan zdravlja pod motom “Jedi šareno”

Povodom Svjetskog dana zdravlja, profesorice zdravstvene njege zajedno sa učenicima medicinske struke Mješovite srednje škole Srebrenik organizovale su posjetu Javnoj ustanovi za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik.

Tom prilikom realizovana je edukativna radionica pod nazivom „Jedi šareno“, kroz koju su djeca na interaktivan i njima prilagođen način upoznata sa značajem pravilne i raznovrsne ishrane s ciljem razvijanja svijesti o zdravim životnim navikama od najranijeg uzrasta.

Ova posjeta predstavlja vrijedan primjer saradnje i zajedničkog djelovanja u promociji zdravlja, s posebnim fokusom na preventivno djelovanje i edukaciju najmlađih.