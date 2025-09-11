Rezervne snage EUFOR-a stigle u BiH, pridružit će im se i KFOR

Posljednji konvoj iz Češke Republike ušao je danas preko graničnog prijelaza Svilaj u Bosnu i Hecegovinu, završavajući na taj način dolazak čeških rezervnih snaga u bazu Butmir.

“Češke i mađarske rezervne snage, zajedno sa pripadnicima KFOR-a, snaga koje na Kosovu predvodi NATO, pridružit će se EUFOR-ovim snagama koje su već raspoređene u zoni operacija i s njima učestvovati u Brzom odgovoru 2025, našoj velikoj godišnjoj vježbi”, naveli su iz EUFOR-a.

Kada sve snage predviđene za učešće pristignu, kako su istakli, provest će se integracijska vježba, a nakon nje slijedit će realizacija Brzog odgovora u punom obimu.

“Osim toga, zajedno s pripadnicima EUFOR-a uvježbavat će se i pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini. Cilj vježbe je da se poboljša operativna spremnost svih uključenih snaga i potvrdi trajna podrška EUFOR-a partnerima u BiH u očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja u čitavoj zemlji”, poručili su.

Počevši od 2012. godine, EUFOR svake godine provodi vježbu Brzi odgovor, s izuzetkom 2014. godine, kada je vježba bila otkazana zbog velikih poplava. Te godine, sve raspoređene trupe pridružile su se Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u pružanju podrške domaćim vlastima tokom krize, u okviru zajedničke humanitarne operacije nazvane Zajednički napor 2014.