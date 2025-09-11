Halid Bešlić, uprkos zdravstvenim problemima, danas objavljuje pjesmu posvećenu Sejdi

Muzički producent i aranžer Aleksandar Milić Mili najavio je saradnju sa legendarnim Halidom Bešlićem. Nova pjesma, posvećena Bešlićevoj supruzi Sejdi, bit će objavljena danas u 16 sati. Tekst je pisao Fahrudin Pecikoza koji decenijama sarađuje s legendom narodne muzike.

Naime, Milić je na svom Instagram profilu podijelio detalje nastanka tog emotivnog djela.

– Imao sam životnu želju da uradim jednu pjesmu za Halida Bešlića. On je za mene i cijeli Balkan ikona, veliki umjetnik i ljudska gromada koja više od pola vijeka inspiriše duh Bosne i Hercegovine i Sarajeva u najljepšem svjetlu. Dugo smo mi pričali o tome, ali nismo imali pjesmu koja bi se uklopila u takvu fantastičnu karijeru. Kada se prije godinu pojavila, poslao sam je Fahrudinu Pecikozi i kada je nazvao da mi pročita, stomak mi se stegao, jer je napravljena realna ljubavna priča, gdje se muškarac nakon toliko decenija braka i ljubavi obraća ženi: ‘Još si mlada, još si lijepa kao nekad, Sejdo.’ Tada sam shvatio da ono što je rečeno je jedino što je stvarno vrijedno vječnosti je ljubav. Bez obzira što je moj novi Miligram planiran pred novu godinu, Halid i ja smo odlučili da ovu poruku i pjesmu o vječitoj ljubavi pustimo upravo sada – objasnio je Mili.

Podsjetimo, Halid Bešlić je u svakom svom intervuju isticao zahvalnost supruzi Sejdi koju izuzetno cijeni, poštuje i voli. Na jednom od posljednjih koncerta prije nego je završio u bolnici, Halid Bešlić je svoj mega hit “Evo Snježno opet snjegova” prepjevao u “Evo Sejdo opet snjegova”, što je izazvalo oduševljenje i aplauz publike.