GO SDA Srebrenik: Obilježena 5. godišnjica smrti Dr. Ibrahima Zukića

Danas je delegacija GO SDA Srebrenik, predvođena predsjednikom Edinom Vikalom, obišla mezar rahmetli dr. Ibrahima Zukića povodom pete godišnjice od njegove smrti.

Dr. Zukić je, kako navode iz SDA Srebrenik, ostavio dubok i neizbrisiv trag u Srebreniku, obnašajući brojne odgovorne funkcije i uvijek radeći u interesu građana. Njegov rad, posvećenost i doprinos zajednici ostaju trajna vrijednost.

-“Danas se s posebnim poštovanjem i zahvalnošću prisjećamo njegovog lika i djela, svjesni svega što je učinio za GO SDA Srebrenik i za naš grad”,navode iz SDA Srebrenik.

Delegacija je ovom prilikom položila cvijeće i na spomen-ploči ispred prostorija stranke u Srebreniku.