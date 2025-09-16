Sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku

Pčelarsko društvo “Roj” Srebrenik organizuje 17. sajam pčelarstva i pčelarske opreme, 30. septembra na Trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku. Učešće na sajmu će,, tradicionalno uzeti veliki broj izlagača iz BiH i regiona.

Sajam je odličan način da se sistemski afirmiše pčelarstvo kao veoma bitna djelatnost jer, bez pčelara nema ni pčela, a bez pčela nema ni oprašivanja koje je osnovni preduslov za uspjeh poljoprivredne proizvodnje i očuvanje ekosistema uopšte.

U okviru sajma održaće se i stručno predavanje za pčelare, a posjetioci će imati priliku kupiti med i ostale pčelarske proizvode po sajamskim cijenama.

Svi zainteresovani izlagači, više informacija mogu dobiti na telefon broj 062/677-502.