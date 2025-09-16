Utorak, 16 Septembra, 2025
TIBiH: Većina imovine koja je povezana sa Dodikom i njegovom porodicom se vodi na drugim licima

Prema informacijama koje Transparency International ima iz medija i saopštenja slovenačkih vlasti, sankcije ove zemlje se odnose samo na bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i zabranu ulaska u zemlju.
Međutim, ne treba zaboraviti da većinu imovine koja je povezana sa Dodikom i njegovom porodicom, zapravo se vodi na drugim licima, pa u tom smislu kakvu će to štetu nanijeti zavisi i od toga koji će dalji koraci Slovenije biti, u smislu članova porodice, te eventualnih istraga o porijeklu novca kojim je pribavljena imovina

Kako je rečeno Feni iz ove organizacije, ovo nije prvi slučaj dovođenja u pitanje načina sticanja imovine, ne samo u BiH, već i u inostranstvu, gdje afera u vezi sa njegovom imovinom u Beogradu nikada nije istražena do kraja, zbog odbijanja srbijanskih vlasti da sarađuju sa institucijama BiH.

– S druge strane, imali smo navode o imovini i u drugim zemljama, i sve ovo opet pokazuje nedostatke u našem zakonskom i institucionalnom okviru kada je riječ o provjeri imovine, gdje se ni imovinski kartoni ne provjeravaju, a kamoli da se informacije o imovini traže od drugih zemalja kako bi se utvrdilo eventualno nezakinito bogaćenje – kažu iz Transparencyja za Fenu.

