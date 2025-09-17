Servisne informacije: Pet osoba povrijeđeno u dvije saobraćajne nezgode

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodile su se 2 saobraćajne nezgode u kojima je 5 lica zadobilo povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 67 pregleda i 3 terenske intervencije, 4 pacijenta su prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla rođeno je deset beba, četiri djevojčica i šest dječaka. U privatnom porodilištu rođen je jedan dječak.

CRVENI KRIŽ – Danas, od 09-12 sati akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Domu kulture u Srebreniku.

ELEKTRO – Za danas nema planiranih isključenja električne energije.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekujte većinom sunčano vrijeme tokom dana, s blagim porastom temperature do 21 stepen. U jutarnjim satima mogući su kratki pljuskovi niskog intenziteta, posebno između 8 i 10 sati. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 6.3 m/s. Preporučuje se lagana obuća i jakna za jutarnje sate, dok poslijepodne možete nositi ljetnu odjeću. Nema aktivnih upozorenja za regiju.

Pratite aktuelnu vremensku prognozu na vremenska prognoza za Srebrenik