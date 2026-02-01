Saopćenje za javnost gradonačelnika Srebrenika Adnana Bjelića: Ko to muti bistru vodu

Povodom neusvajanja Odluke o kreditnom zaduženju za izgradnju rezervoara R2-Otava kapaciteta 2500 m3 odnosno odluke o pristupanju projektu Modernizacija vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine, a s ciljem pravilnog informisanja javnosti, kao gradonačelnik Grada Srebrenika cijenim potrebnim javnosti iznijeti razloge koji su opredijelili pojedine vijećnike u Gradskom vijeću da budu kočnica razvoju našeg grada i rješavanja pitanja vodosnabdijevanja.

Koliko običan čovjek i njegove osnovne potrebe znače politikama u Srebreniku mogli smo se uvjeriti na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, kada je stranački interes stavljen ispred gorućeg problema u našoj lokalnoj zajednici – rješavanja pitanja vodosnabdijevanja.

Ovim putem želim još jednom izraziti duboko ljudsko razočarenje što je predizborna kampanja krenula prljavo, gnusno i daleko od principa za koje se svi deklarativno zalažemo, a to je dobrobit građana našeg Srebrenika.

Kada sam prihvatio izaći na megdan i u konačnici dobiti povjerenje građana za prvi, nepotpuni mandat, a onda zadobijeno povjerenje potvrditi i na prethodnim loklanim izborima, bio sam svjestan potreba mojih komšija, ljudi sa kojima dijelim svakodnevnicu, građana Srebrenika, ali i svih političkih opasnosti i opstrukcija.

No, to me nije obeshrabrilo da stanem ispred vas i otvoreno se suočim sa opravdanim kritikama ali istovremeno izložim i jasan plan za prevazilaženje problema nedostatka i redukcije vode.

Ne postoji niti jedan moj javni istup na temu aktuelne problematike u Srebreniku a da ovo pitanje nisam podcrtao kao najznačajnije. Nebrojene su institucije, sastanci, inicijative kako bi se pronašlo rješenje. Na tom tragu smo pokušavali osigurati barem privremena rješenja jer su ovo projekti koje sam bidžet našeg grada ne može podnijeti.

Tako smo uspjeli sa prijateljskim Gradačcem dogovoriti da nam ustupe viškove vode dok mi pokušavamo iznači trajno rješenje.

Skoro će tri godine kako sam na funkciji gradonačelnika i sa problemom vodosnabdijevanja i počinjem i završavam skoro svaki svoj radni dan, zajedno sa kompletnom gradskom administracijom. I onda, tek što smo bili nadomak saradnje sa međunarodnim institucijama koje nam otvaraju vrata saradnje, nađu se oni koji i više nego dobro žive i koje redukcije ne pogađaju pa zarad potreba svojih stranaka koče Srebrenik.

Ali, neće to ići baš tako, nema stajanja!

Vodni projekti se realizuju punom dinamikom, a nove količine vode će veoma brzo biti u našem vodovodnom sistemu.

Znam da ima onih kojima to smeta, koji bi voljeli da nema napretka – ali javni interes se ne zaustavlja zbog nečije sujete ili jeftine politike.

U protekle dvije godine u Srebrenik je u vodne objekte investirano kao u prethodnih dvadeset.

Istina je jednostavna – radom se može nadoknaditi ono što je godinama propuštano. I isto tako je istina da potrebe za ulaganjima neće stati ni u narednih pet godina, jer su problemi stvarani decenijama. Nekima je teško podnijeti da se danas radi više nego ikada.

Posebno je teško prihvatiti da je na područje Tinje za dvije godine uloženo kao u prethodnih pedeset. Ali umjesto da priznaju rezultate, lakše je širiti laži, obmane, potvore i pokušavati obezvrijediti ono što je vidljivo golim okom.

Danas projekti pokazuju jednu jasnu stvar – moglo se i ranije raditi mnogo brže i mnogo bolje. Da je bilo više borbe za javni u odnosu na lični interes, danas bi građani imali mnogo više završenih projekata.

Danas nema dodatnih radova koji služe za izvlačenje novca. Nema plaćanja zateznih kamata zbog izgubljenih sporova. Nema skrivanja troškova iza aneksa ugovora. Svaka marka ide u projekte.

Znam da vam je to teško prihvatiti. Najviše boli one koji su navikli da sistem služi njima, a ne građanima. Jer onaj ko je nepošten, razmišlja nepošteno, misli da su svi ljudi takvi.

I, da budem jasan – u svim političkim strankama ima dobrih i razumnih ljudi koji žele napredak. Problem su oni koji godinama blokiraju promjene zbog ličnih interesa, sitne politike i još sitnijih ambicija. Mi nastavljamo raditi. Bez stajanja. Bez kompromisa kada je u pitanju javni interes.

Za građane.

Za budućnost.

Za Srebrenik.

Adnan Bjelić, gradonačelnik