Servisne informacije: U utorak planska isključenja električne energije

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodile su se 2 saobraćajne nezgode u kojima je 1 lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, tokom vikenda, obavljena su 192 pregleda i 3 terenske intervencije, 5 pacijenata je nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, pet djevojčica i četiri dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema planiranih prekida u isporuci električne energije.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 03.02.2026. godine (utorak) – u naselju Bjelave u vremenu od 09:00 do 11:30 sati,

– u naselju Babunovići – Šehovina u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici vode u naseljima : Falešići, Brnjičani i Crveno Brdo da se voda zbog povećane mutnoće ne može koristiti za piće.

Danas u Srebreniku očekuje se hladno i djelimično oblačno jutro s mogućim slabim pljuskovima u ranim satima, posebno između 5 i 7 sati. Tokom dana će se vedriti, a temperature će se kretati od -2°C ujutro do 3°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren.