Sarajevo angažuje radnike za uklanjanje snijega, plata 1.050 KM

Javno komunalno preduzeće “Općine Stari Grad“ Sarajevo objavilo je oglas za privremeno zapošljavanje radnika na poslovima ručnog i mašinskog čišćenja snijega.

Angažman je planiran u trajanju od mjesec dana, uz mogućnost produženja do maksimalno tri mjeseca, a ponuđena naknada iznosi 1.050 KM.

Kako redovni kapaciteti preduzeća nisu dovoljni za pravovremeno i efikasno održavanje čistoće, prohodnosti i sigurnosti javnih površina u vanrednim zimskim uslovima, odlučeno je da se privremeno zaposli pet radnika na poslovima održavanja čistoće.

Angažovani radnici bit će zaduženi za ručno i mašinsko čišćenje ulica, trgova i drugih javnih površina, uklanjanje snijega i sprečavanje poledice, prikupljanje i odvoz otpada, kao i obavljanje drugih komunalnih poslova po nalogu nadležnih službi.

Uslov za prijavu je završena osnovna škola, dok osnovna plata za ovaj posao iznosi 1.050 KM.

Zainteresovani kandidati prijave sa kratkom biografijom mogu dostaviti lično u sjedište preduzeća ili putem e-mail adrese: protokol@jkposg.ba.

