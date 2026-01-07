Zimski haos na cestama BiH: Snijeg, obustave saobraćaja i zabrane za teretna vozila

Zbog novih snježnih padavina, saobraćanje je jutros otežano na većini puteva u Bosni, dok u većem dijelu Hercegovine pada kiša, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Posebno teški uslovi bilježe se na dionicama preko planinskih prevoja, gdje na pojedinim mjestima na kolovozu ima i više od pet centimetara snijega. Zbog oborenih stabala, zatvorena je magistralna cesta Bosansko Grahovo – Strmica.

Na snazi je zabrana saobraćanja za sva teretna vozila na pravcima Bosansko Grahovo – Drvar, kao i na magistralnom putu Prijedor – Sanski Most, na dionici Prijedor – Oštra Luka. Na ostalim planinskim dionicama teretna vozila teža od 7,5 tona obavezna su imati lance.

Iz BIHAMK-a apeluju na vozače da, dok se vremenski uslovi ne stabilizuju, bez prijeke potrebe ne kreću na put, a ukoliko ipak putuju, da vožnju prilagode trenutnim uslovima i ne kreću bez zimske opreme.

Zbog čestih izljevanja vode na kolovoz na magistralnom putu Stolac – Tasovčići postavljena je dodatna saobraćajna signalizacija upozorenja i ograničenja.

Zbog zimskih uslova u Republici Hrvatskoj, na graničnom prijelazu Izačić zabranjen je saobraćaj za teretna vozila s prikolicom i šlepere. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila odvija se uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

Dodatno, zbog pravoslavnog Božića, večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na putevima u BiH, dok zbog primjene novog sistema registracije putnika na izlazu i ulazu u zemlje Evropske unije (EES) moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima