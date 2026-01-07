U Bijeljini uvedene vanredne mjere odbrane od poplava: Građanima upućen apel

Foto: Info Bijeljina

U Bijeljini su stupile na snagu mjere vanredne odbrane od poplava jer vodostaj rijeke Drine na vodomjernoj stanici Radalj iznosi 503 cm.

o je saoopćeno iz Gradske uprave Bijeljina. Dežurna služba civilne zaštite je u punoj pripravnosti.

Kako piše “Infobijeljina”, ekipe civilne zaštite su na terenu, prate kritične tačke i vrše neophodne intervencije u cilju zaštite ljudi i imovine

Izdat je i važan apel građanima.

– Pozivamo stanovništvo u priobalnom području na maksimalnu opreznost i budnost. Izmjestite vrijedne predmete, mehanizaciju i stoku na viši nivo – navodi se u saopćenju Gradske uprave.

Izmjestite vrijedne predmete, mehanizaciju i stoku na viši nivo, navodi se u saopćenju Gradske uprave.