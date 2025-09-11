Servisne informacije: Danas i sutra brojna naselja bez struje

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodile su se 2 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povrijeđenih lica. Evidentirano je i nasilje u porodici.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 75 pregleda i 2 terenske intervencije, 6 pacijenta prevezeno je u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su dvije djevojčice i pet dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u isporuci električne nergije na području Grada Srebrenika danas u naseljima:

Huremi, Mustafići, Zubovo Brdo i Špionica Gornja. Struje neće biti od 08:30-15:30 sati.

U naseljima: Hrgovi Gornji, Ormanica, Vrela. Struje neće biti od 09:00-17:00 sati.

Petak 12. septembar u naseljima: Tutnjevac,Cerik,Špionica Srednja,Jošak,Dežići i Špionica Polja u vermenu od 08:30 do 15:30 sati.

– u naseljima:Uroža, Šahmeri, Behrami. Dedići, Seona, Padališta, Lipje, Cage, dio Dubokog Potoka u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

-u naseljima: Babunovići, Salihbašići, Murati, Vikale, Hodžići, Gulami, Ibrići,Panjđurište, Omerbašići, Ahmići, Kovačevići u vremenu od 12:00 do 15:30 sati

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku oblačno i kišno, s temperaturama do 24°C.