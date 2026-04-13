Danas sunčano, od sutra “prljava” kiša

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, s minimalnim padavinama. U središnjim i sjevernim dijelovima zemlje bit će umjereno oblačno, dok će u Hercegovini prevladavati vedro. Aktívno je upozorenje za pojačan vjetar u regijama Foča, Trebinje, Banja Luka, Livno i Mostar, s udarima većim od 40 km/h. Ovo upozorenje važi do kasnih večernjih sati, odnosno do 21:59 za većinu regija, dok za Mostar prestaje ranije, u 16:16. Vjetar će biti umjeren do jak, posebno u planinskim i južnim predjelima. Jutarnje temperature od 7 do 15°C, dnevne od 17 do 25°C, najviše u južnim i jugozapadnim dijelovima.

Veći dio sljedeće sedmice će obilježiti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom. Glavnina nestabilnosti je u periodu od utorka(14.04.) do petka(17.04.) uz lokalno moguće izraženije pljuskove sa grmljavinom.

Usljed prisustva čestica saharskog pijeska i prašine u zraku, kiša će biti “prljava”.

Ostaje ugodno toplo uz dnevne temperature od 14 do 20, lokalno do 23 °C.