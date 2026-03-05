Servisne informacije: Danas planska isključenja struje, a sutra vode

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljen je 61 pregleda i 4 terenske intervencije, 4 pacijenta su, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, dvije djevojčice i četiri dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas 05.03.2026. godine (četvrtak) na području Grada Srebrenika u dijelu Trga Alije Izetbegovića(zanatski centar) u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici gradskog vodovodnog sistema da će zbog izvođenja radova na glavnom distributivnom cjevovodu PVC DN 225 mm za naselje Babunoviće doći do prekida u isporuci vode dana 06.03.2026. godine (petak) u vremenu od 08-11 h u naseljima: Babunovići, Luka, Sječe, Ulica Hazima Vikala sa pripadajućim ulicama i Ulica Bajazita Kešetovića sa pripadajućim ulicama.

Vrijeme iftara u Srebreniku je 17:45, 15. je ramazanski dan.

Danas u Srebreniku očekuje se suho vrijeme tokom većeg dijela dana, sa mogućim slabim jutarnjim pljuskovima do podneva. Temperature će se kretati od 3°C u ranim jutarnjim satima do 14°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, sa udarima do 5 m/s. Za današnji dan preporučuje se obući topliji kaput ili jaknu, jer su jutra hladna, dok se poslijepodne može skinuti dodatni sloj odjeće. Nema aktivnih upozorenja za regiju.

Pratite aktuelnu vremensku prognozu na vremenska prognoza za Srebrenik