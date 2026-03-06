Servisne informacije: Danas pojedina naselja bez struje i vode

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentiran je jedan događaj koji se vodi kao Ostali.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljen je 81 pregled, 4 pacijenta su, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, šest djevojčica i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su dva dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci elčektrične energije na području Grada Srebrenika danas, petak, (06.03.2026.) u naseljima:

Huremi, Mustafići, Zubovo Brdo i Špionica Gornja. Struje neće bit od 09:00-15:00 sati,

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici gradskog vodovodnog sistema da će zbog izvođenja radova na glavnom distributivnom cjevovodu PVC DN 225 mm za naselje Babunoviće doći do prekida u isporuci vode danas 06.03.2026. godine (petak) u vremenu od 08-11 h u naseljima: Babunovići, Luka, Sječe, Ulica Hazima Vikala sa pripadajućim ulicama i Ulica Bajazita Kešetovića sa pripadajućim ulicama.

Vrijeme iftara u Srebreniku je 17:46, 16. je ramazanski dan.