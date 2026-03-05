Uprava policije – zbog nasilničkog ponašanja i psihičkog nasilja licu iz Tuzle oduzeta sloboda

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK-a, Odsjeka za opći kriminalitet su postupajući po prijavama više fizičkih i pravnih lica u kojima se ukazuje da jedno lice putem informaciono komunikacijskih tehnologija, istima upućuje prijeteće i uvredljive sadržaje, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a nakon provedenih potrebnih istražnih radnji, zbog postojanja osnova sumnje da je u periodu od februara 2025 do februara 2026 godine, u više navrata počinio krivična djela „Nasilničko ponašenje“ iz člana 362. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u sticaju sa krivičnim djelom „Psihičko nasilje“ iz člana 181b stav 1. i 2. istog Zakona, oduzeli slobodu D.O. (1972) iz Tuzle.

Tokom istrage je utvrđeno da je D.O. u prethodnom periodu poslao oko 60 (šezdeset) e-mail poruka sa prijetećim i uvredljivim sadržajima prema nosiocima pravosudnih institucija, ali i drugim privrednim subjektima i fizičkim licima, koristeći informacijsko komunikacijske tehnologije i društvene platforme, te je naročito drskim i bezobzirnim ponašanjem i vrijeđanjem ugrozio građanski mir gore navedenih oštećenih lica.

D.O. je nakon kriminalističke obrade dana 05.03.2026. godine uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.