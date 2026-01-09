Servisne informacije: Na putevima Srebrenika dogodile se dvije saobraćajne nezgode

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodile su se 2 saobraćajne nezgode u kojima je 1 lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljen je 51 pregled,1 kućna posjeta i 1 terenska intervencija, 5 pacijenata je nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, jedna djevojčica i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

ELEKTRO – Elektrosnabdijevanje na području Grada Srebrenika je uredno.

Crveni križ Grada Srebrenika, u saradnji s Zavodom za transfuziologiju UKC-a Tuzla, organizuje prvu ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u utorak, 13. januara u Domu kulture Srebrenik u terminu od 09:00 do 12:00 sati.

Zbog niskih jutarnjih temperatura putevi su zaleđeni i klizavi, pa pozivamo na pojačan oprez, kako vozače, tako i pješake.

Danas u Srebreniku očekuje se hladno i vjetrovito jutro s temperaturama do -7 stepeni. Tokom dana temperatura će polako rasti do oko 5 stepeni, ali s povećanjem vlažnosti i padavina. Od kasnog poslijepodneva do noći očekuju se pljuskovi, koji mogu biti i obilni, posebno oko ponoći.