Šta je “teška nafta” koju ima Venezuela i zašto baš ona treba SAD-u

Venezuela, iako danas nije među najvećim svjetskim proizvođačima, ima najveće dokazane rezerve sirove nafte na svijetu, procijenjene na oko 303 milijarde barela – više nego Saudijska Arabija i drugi veliki proizvođači.

Većina te sirove nafte je teška i sumporasta, odnosno viskozna i gustog sastava, što je dovoljno drugačije od tradicionalne “lake” nafte da utiče i na trgovinu i na preradu širom svijeta.

Šta znači “teška nafta”?

Teška nafta : gusta, visoka koncentracija sumpora i metala, teža za preradu – ogromne količine u Venezueli.

: gusta, visoka koncentracija sumpora i metala, teža za preradu – ogromne količine u Venezueli. Laka nafta: tanja, s nižim udjelom sumpora, jednostavnija za preradu u goriva poput benzina i dizela – takva je nafta koja se proizvodi u SAD-u ali i većinom u arapskim zemljama.

Teška nafta često se prodaje po nižoj cijeni jer zahtijeva više tehnologije i troškova da bi se preradila u korisne derivate.

Venezuela je posebno poznata po nafti iz Orinoco pojasa, gdje se nalazi veliki dio njenih rezervi, uključujući one izuzetno teške (extra heavy) vrste.

Zašto teška nafta treba SAD-u?

Iako je SAD jedan od najvećih proizvođača nafte na svijetu, velika većina američke nafte je laka – rezultat intenzivne proizvodnje iz škriljaca. Ta lagana nafta se često izvozi, jer domaće rafinerije nisu uvijek optimalno projektovane za njenu preradu.

Međutim, većina američkih rafinerija – posebno na obali Meksičkog zaljeva – projektovana je da preradi tešku, sumporastu sirovu naftu, upravo onakvu kakvu Venezuela ima i proizvodi.

Oko 70% kapaciteta rafinerija u SAD-u najbolje funkcioniše kada u sirovu mješavinu ulazi teža nafta koja im omogućava efikasnu proizvodnju dizela, goriva za avione, asfaltne baze i druge derivate.

Drugim riječima, iako SAD proizvodi više nafte nego ikada, njene rafinerije “vole” tešku naftu – jer su ta postrojenja projektovana prije ekspanzije proizvodnje u SAD-u i dugo su se oslanjala na uvoz teških sirovina iz Latinske Amerike i drugih regija.

Gdje se ta nafta prerađuje u SAD-u?

Neke od ključnih rafinerija koje mogu preraditi venezuelansku tešku naftu nalaze se na Gulf Coastu (Gulf Coast) u saveznoj državi Teksas i Luizijana.

Primjer: Phillips 66 ima rafinerije u Lake Charlesu i Sweenyu (Texas) koje su sposobne obrađivati tešku venezuelansku sirovu naftu.

Ove i slične jedinice su opremljene takozvanim coking i cracking procesima, koji omogućavaju razbijanje gustih molekula teške nafte u lakše frakcije pogodne za dizel i druge gorive proizvode.

Zašto SAD i dalje uvozi tešku naftu?

Geografska blizina Venezuele čini ovu naftu privlačnom kao izvor koji se može relativno brzo isporučiti.

Venezuele čini ovu naftu privlačnom kao izvor koji se može relativno brzo isporučiti. Teška nafta se često prodaje s popustom , što može smanjiti troškove sirovina za rafinerije.

, što može smanjiti troškove sirovina za rafinerije. Kada Venezuela zbog sankcija ili proizvodnih problema smanji izvoz, to utječe na rafinerijske ulaze i može povećati troškove proizvodnje goriva u SAD-u.

Ukratko

Teška nafta nije “loša” nafta – ona je drugačija vrsta sirove sirovine koja zahtijeva specijaliziranu preradu. Američke rafinerije su mnoge decenije projektovane baš za tu preradu, pa imaju dobru “podudarnost” s vrstom nafte koju Venezuela ima. To objašnjava zašto, čak i kad SAD proizvodi mnogo svoje nafte, i dalje treba velike količine teške nafte iz inostranstva – uključujući Venezuelu.

IZVOR:BIZNISINFO.BA