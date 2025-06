Servisne informacije: Prekidi u isporuci vode, privremena izmjena režima saobraćaja…

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Srebrenika evidentirano je 1 krivično djelo – provala u kladionicu, dogodila se 1 saobraćajna nezgoda, bez povrijeđenih lica, zabilježeno je i 1 narušavanje javnog reda i mira – drsko ponašanje.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 80 pregleda i 2 terenske intervencije, 2 pacijenat su prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica imala je 1 tehničku intervenciju na dostavi pitke vode.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC Tuzla rođeno je 8 beba, jedna djevojčica i sedam dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice i jedan dječak.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

VODOVOD – Zbog izuzetno povećanje potrošnje, nemogućnosti pumpnih stanica da prate enormnu potrošnju i potrebe održavanja neophodnog nivoa vode u rezervoaru, JP Vodovod i kanalizacija Srebrenik obavještava korisnike gradskog vodovodnog sistema da će se vršiti nužne obustave u isporuci vode u dane: četvrtak (19. 06) i nedjelja (22.06.), u vremenu od 22.00 do 07:00 sati narednog dana za naselja: Donja Špionica, Špionica – magistraini put, Špionica Krč, Ježinac, Ćehaje, Kiseljak, Ćojluk, Novo naselje Polje, Babunovići, Sječe, Luka, ulice: Tuzlanskog odreda, Ahmeta Džanica, Posavskog odreda, 16. Muslimanske brigade, Ibrahima Cvike, 9. septembra, Hazima Vikala, Bajazita Kešetovica, te naselja Donji Moranjci, Ljenobud.

Privremena izmjena režima saobraćaja predviđena je u subotu, 21.06.2025. godine, u terminu od 18:00 do 24:00 sata, a podrazumijeva sljedeće:

• Da se vozila koja dolaze iz pravca kružnog toka (centar grada) ne usmjeravaju u ulicu 1. marta,

• Već da se preusmjere u ulicu Zlatnih ljiljana (Hašima Muharemovića),

• Te da se potom ulicom 1. marta vozila vraćaju nazad ka kružnom toku, iako se ovom ulicom trenutno saobraća u suprotnom smjeru. Ova izmjena predlaže se u cilju obezbjeđenja normalnog i sigurnog odvijanja manifestacija planiranih u okviru programa obilježavanja Dana Grada Srebrenika, uz osiguranje potrebnog stepena protočnosti i kontrole saobraćaja.

Danas se u Srebreniku očekuje sunčano i toplo vrijeme s temperaturama od 16°C ujutro do 26°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 6 m/s. U periodu od 11:00 do 12:00 mogući su slabi pljuskovi s minimalnim količinama padavina. Preporučuje se lagana odjeća, sunčane naočale i krema za sunčanje zbog visokih temperatura tokom dana.