Nastavljeno potpisivanje ugovora za 3,05 miliona KM podrške TK domovima zdravlja

Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović danas je sa direktorima domova zdravlja u Gradačcu, Živinicama, Lukavcu, Čeliću, Kalesiji i Srebreniku potpisala ugovore o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Time je, nakon prošlosedmičnog potpisivanja ugovora sa prvom grupom domova zdravlja, nastavljen proces realizacije kantonalne podrške javnim zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Za ove namjene ukupno je osigurano 3.050.000 KM, u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, kojim je Skupština Tuzlanskog kantona izvršila raspodjelu sredstava podrške domovima zdravlja. Iako je primarna zdravstvena zaštita u nadležnosti gradova i općina, kantonalni nivo vlasti ovim dodatno pomaže lokalnim zajednicama i zdravstvenim ustanovama u stvaranju kvalitetnijih uslova za pružanje zdravstvenih usluga građanima.

Ministrica Bećirović istaknula je da se radi o sredstvima namijenjenim za konkretna ulaganja u domove zdravlja, od nabavke medicinske i nemedicinske opreme, do rekonstrukcije, adaptacije i investicionog održavanja objekata.

„Primarna zdravstvena zaštita je prva i najbliža usluga građanima. Upravo zato je važno da domovi zdravlja imaju bolje uslove za rad, savremeniju opremu i mogućnost da realiziraju projekte koji su im najpotrebniji. Ovo je podrška kantonalnog nivoa lokalnim zajednicama, ali prije svega pacijentima koji svakodnevno koriste usluge domova zdravlja“, kazala je ministrica Bećirović.

Direktori domova zdravlja istaknuli su da će ova sredstva omogućiti realizaciju projekata koje ustanove, posebno u manjim lokalnim zajednicama, teško mogu same finansirati.

Današnjim potpisivanjem nastavljen je proces realizacije jednog od značajnijih oblika podrške kantonalnog nivoa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, s ciljem da se, u saradnji sa lokalnim zajednicama, dodatno unaprijedi zdravstvena zaštita građana na području Tuzlanskog kantona.