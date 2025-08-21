Nakon toplog dana, očekuju se jače padavine u popodnevnim satima

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrjieme uz porast naoblake tokom dana.

Sredinom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom na zapadu i sjeverozapadu zemlje, a tokom poslijepodneva ili noći u većini područja.

Obilnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, što može uzrokovati pojavu urbanih i bujičnih poplava.

Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na sjeveroistoku Bosne do 34 °C.

Danas u Srebreniku očekujemo izrazito toplo vrijeme sa temperaturama do 34 stepeni tokom poslijepodnevnih sati. U toku dana će vjetar biti umjeren sa udarima do 9.9 m/s. Večeras nakon 21:00 počinju pljuskovi koji će trajati do jutra, sa najjačim padavinama između 22:00 i 23:00. Obucite laganu, prozračnu odjeću i obavezno ponesite kišobran za večernje sate. Aktivno je upozorenje za visoke temperature od 10:00 do 15:00 i upozorenje za pljuskeve i grmljavinu koje počinje u 22:00.