Četvrtak, 4 Septembra, 2025
Servisne informacije: Vatrogasci intervenisali u dvije saobraćajne nezgode

By admin
0
341

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodile su se 3 saobraćajne nezgode u kojima je 6 osoba zadobilo povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 87 pregleda, 9 pacijenata je, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je u 2 saobraćajne nezgode. Saobraćajna nezgoda u mjestu Potpec – Klisura. U nesreći su učestvovali kamion i vojni autobus. U Ljenobudu je došlo do slijetanja s puta PMV. Imali su i 4 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođena je jedna djevojčica i pet dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas četvrtak) na području Grada Srebrenika u naseljima: Jošak, Dežići, Špionica Srednja, Tutnjevac, Cerik, Vrela,Šestići, Špionica Centar, Špionica Polja, Ormanica i Zubovo Brdo u vremenu od 08:30 do 16:30 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

admin

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

