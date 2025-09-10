Meteorolozi objavili narandžasto upozorenje za BiH

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Rijetko u Bosni je padala slaba kiša. Meteorolozi su za danas i sutra upalili narandžasto upozorenje zbog očekivanih obilnijih padavina. Posebno se upozoravaju stanovnici Hercegovine, te zapadne i djelimično centralne Bosne:

“Očekivana količina padavina između 40 i 70, lokalno do 100 u toku 24 h. Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.”

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica 10; Sokolac 14; Bugojno i Drvar 16; Srebrenica 17; Bihać, Jajce i Zenica 18; Livno, Prijedor, Sanski Most i Tuzla 19; Banja Luka 20; Bijeljina, Doboj, Mostar, Sarajevo i Trebinje 21°C.

Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Prije podne lokalno može pasti malo kiše. Glavnina padavina je od poslijepodnevnih sati i tokom noći na četvrtak. Očekuju se i obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim vjetrom. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 28°C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na četvrtak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26°C.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28°C.

U petak u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni se dio prijepodneva očekuje dosta niske oblačnosti ili magle po kotlinama i uz riječne tokove. Sunčanije u Bosni u drugom dijelu dana. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28°C, na jugu zemlje do 30°C.

U subotu u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28°C, na jugu zemlje do 30°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini se očekuje naoblačenje sa zapada koje će usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.