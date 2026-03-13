Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio za danas prosvjede

Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je za danas od 13 sati prosvjede doktora u Tuzli.

Žele ukazati na diskriminirajući položaj u odnosu na doktore iz drugih kantona, kada su u pitanju plaće i kadrovski deficit. Traže povećanje koeficijenata na plaće od 3 posto.

Sindikat ističe da su koeficijenti za ostalo medicinsko osoblje već usklađeni sa drugim kantonima, poput Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona, dok specijalisti i subspecijalisti u Tuzlanskom kantonu, kako navode, ostaju među najlošije plaćenim u Federaciji BiH, iako obavljaju najsloženije medicinske procedure, uključujući i kadaverične transplantacije.

Ministarstvo zdravstva TK poslalo je jučer poslijepodne dopis svim direktorima zdravstvenih ustanova u TK da prosvjedi ni u kom slučaju ne smiju ugroziti pružanje pomoći pacijentima vršeći i na taj način pritisak na sve doktore koji se pojave na protestima. No u Sindikatu su ustrajni u borbi te će danas od 13 sati prosvjedovati mirnom šetnjom, od Bosanskog kulturnog centra do Trga slobode. Planirano je da se kratko zaustave pred zgradom Vlade TK.