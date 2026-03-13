Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio za danas prosvjede

Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je za danas od 13 sati prosvjede doktora u Tuzli. 

Žele ukazati na diskriminirajući položaj u odnosu na doktore iz drugih kantona, kada su u pitanju plaće i kadrovski deficit. Traže povećanje koeficijenata na plaće od 3 posto. 

Sindikat ističe da su koeficijenti za ostalo medicinsko osoblje već usklađeni sa drugim kantonima, poput Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona, dok specijalisti i subspecijalisti u Tuzlanskom kantonu, kako navode, ostaju među najlošije plaćenim u Federaciji BiH, iako obavljaju najsloženije medicinske procedure, uključujući i kadaverične transplantacije. 

Ministarstvo zdravstva TK poslalo je jučer poslijepodne dopis svim direktorima zdravstvenih ustanova u TK da prosvjedi ni u kom slučaju ne smiju ugroziti pružanje pomoći pacijentima vršeći i na taj način pritisak na sve doktore koji se pojave na protestima. No u Sindikatu su ustrajni u borbi te će danas od 13 sati prosvjedovati mirnom šetnjom, od Bosanskog kulturnog centra do Trga slobode. Planirano je  da se kratko zaustave pred zgradom Vlade TK. 

Prethodni članak
Hrvatska privodi profesionalne vozače iz BiH i zabranjuje ulazak u Šengen
Naredni članak
Hrvati uvode nove riječi: Znate li šta su brzovid, izložnik i zazabava?
