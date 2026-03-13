Hrvati uvode nove riječi: Znate li šta su brzovid, izložnik i zazabava?

Hrvatski rječnik će uskoro biti bogatiji za tri nove riječi koje će biti odabrane 14. marta.

Objavljen je uži izbor Šreterova natječaja za novu hrvatsku riječ, na koji se ove godine prijavilo 191 predlagača sa 412 novih predloženih riječi.

U uži izbor je ušlo 29 riječi, a tri najbolje će odabrati stručni žiri.

U finale su ušle sljedeće riječi:

Brzovid (video kraćeg formata na društvenim mrežama), budnosvješće (woke), dogrljenka (dolčevitka; majica ili vunena vesta s ovratnikom uz vrat), dohvatnica (widget), domoškolovanje (homeschooling), gladoljut (hangry), hranomat (uređaj za samoposlužnu kupoprodaju unaprijed pripremljenih jela i pića), inostvor (transrodna osoba), izložnik (štand), lažnica (deepfake), lomoples (break dance), mirozbor (mirovni pregovor), nadnatalitet (baby boom) i narubno (na kant).

U užem izboru su i riječi nogošakanje (kickboxing), obalizacija (naseljavanje i razvoj obala), osljepnik (flashbang), osvrtnica (replika), presudnik (VAR), razjarica (ragebait), skliznik (zip line), strojumlje (umjetna inteligencija), tanobran (pancirka), trokutiranje (triangulacija), ukopis (epitaf), uznožnice (tajice), zamrežje (offline prostor bez interneta), zazabava (afterparty) i zdravovječnost (healthspan).

O najboljim riječima odlučuje uredničtvo časopisa Jezik koje vodi Sanda Ham, a članovi su Igor Čatić, Hrvoje Hitrec, Marko Kovačić, Nataša Bašić, Mario Grčević, Mile Mamić i Ljubica Josić.

Svečana dodjela Nagrade „Dr. Ivan Šreter“ održat će se 14. marta u Lipiku, a nagrađenima pripadaju novčane nagrade od 600, 400 i 200 eura.

IZVOR:VIJESTI.BA