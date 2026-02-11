Srijeda, 11 Februara, 2026
Svečano otvoren kabinet za turski jezik u Prvoj osnovnoj školi Srebrenik

U Prvoj osnovnoj školi Srebrenik upriličena je svečanost povodom otvaranja novoopremljenog kabineta za turski jezik, događaja od posebnog značaja za ovu školu, učenike i lokalnu zajednicu.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici Turske vojne misije, gradonačelnik Grada Srebrenika Adnan Bjelić, uposlenici škole, roditelji i učenici.

Otvaranjem ovog kabineta škola je dobila savremeno opremljen prostor koji će učenicima omogućiti kvalitetnije i inspirativnije uslove za učenje turskog jezika, upoznavanje kulture i historije, te razvoj jezičkih i komunikacijskih vještina.

Posebna zahvalnost upućena je Turskoj vojnoj misiji, koja je prepoznala značaj ulaganja u obrazovanje i opremila kabinet modernim nastavnim sredstvima i namještajem. Njihova podrška predstavlja snažan simbol prijateljstva, saradnje i zajedničkog ulaganja u budućnost mladih generacija.

Direktor škole Mirza Suljagić u svom obraćanju istakao je važnost ovog projekta za učenike i školu u cjelini, naglasivši značaj međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja:
„Otvaranje kabineta za turski jezik za našu školu predstavlja mnogo više od novog nastavnog prostora. To je potvrda da se trud, posvećenost i partnerstvo prepoznaju i cijene. Ovaj kabinet je simbol prijateljstva, međusobnog poštovanja i zajedničkog ulaganja u znanje i budućnost naše djece. Iskreno zahvaljujem Turskoj vojnoj misiji na nesebičnoj podršci, kao i svima koji su doprinijeli realizaciji ovog vrijednog projekta.“
Značajan doprinos realizaciji projekta dala je i nastavnica turskog jezika Isić Azra, čiji su entuzijazam, predan rad i inicijativa bili ključni za uspješnu realizaciju ove ideje. Njena posvećenost nastavničkom pozivu primjer je kako pojedinac može dati veliki doprinos razvoju škole i unapređenju nastave.

Prisutnima se obratio i gradonačelnik Grada Srebrenika Adnan Bjelić, koji je istakao važnost ulaganja u obrazovanje, međunarodnu saradnju i stvaranje boljih uslova za učenike, te pohvalio napore škole i partnera na realizaciji ovog projekta.

Otvoreni kabinet za turski jezik bit će mjesto znanja, kreativnosti i saradnje, a ujedno i trajni podsjetnik da se zajedničkim djelovanjem mogu ostvariti značajni i vrijedni ciljevi.

