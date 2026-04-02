Slijedi poboljšanje vremena, ali ne ostavljajte kišobrane

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, nestabilne vremenske prilike u Bosni i Hercegovini zadržat će se do petka, uz kišu u nižim i snijeg u višim područjima, kao i povremeno jače udare vjetra.

Temperature zraka bit će niže u odnosu na prosjek za ovo doba godine.

Od subote se očekuje postepena stabilizacija vremena i porast temperatura, posebno maksimalnih dnevnih vrijednosti. Početkom naredne sedmice u nižim krajevima temperature će uglavnom prelaziti 20 stepeni Celzijusa.

Jutarnje temperature u narednim danima kretat će se između 2 i 8 stepeni u Bosni, dok će u Hercegovini iznositi od 7 do 12 stepeni. Najviše dnevne temperature bit će između 15 i 21 stepen u Bosni, te od 18 do 23 stepena u Hercegovini.

Ipak, stabilnije vrijeme neće se dugo zadržati. Već od 10. aprila, prema raspoloživim prognoznim modelima, očekuje se novo pogoršanje uz nestabilno vrijeme i padavine u obliku kiše. Iako se ne prognozira cjelodnevna kiša, kišobran će biti neizostavan u svakodnevnim aktivnostima.

U tom periodu jutarnje temperature kretat će se između 4 i 9 stepeni u Bosni, te do 12 stepeni u Hercegovini, dok će najviše dnevne temperature iznositi od 10 do 16 stepeni u Bosni i do 19 stepeni u Hercegovini.