Međunarodni aerodrom Tuzla:U prvom kvartalu 2026. godine, zabilježeno je preko 100.000 putnika

Međunarodni aerodrom Tuzla ostvario je značajan rekord u prvom kvartalu 2026. godine, zabilježeno je preko 100.000 putnika. Tim povodom, jubilarnom putniku uručen je prigodan poklon, kao simbol zahvalnosti za ukazano povjerenje.

Ovaj rezultat predstavlja odličan početak godine za aerodrom, posebno nakon ponovnog uspostavljanja baze aviokompanije Wizz Air u Tuzli i dolaska dva bazna aviona tipa Airbus A321neo. Povećanje operacija i novih ruta omogućilo je bolju povezanost grada sa ključnim evropskim i svjetskim destinacijama, olakšavajući putovanja kako turistima, tako i poslovnim putnicima.

Direkcija aerodroma zahvalila je svim putnicima na podršci i najavila dalja ulaganja u infrastrukturu i usluge. „Ovaj rezultat motiviše nas da nastavimo razvijati aerodrom i Tuzlu pretvorimo u regionalno čvorište za letove prema Evropi i svijetu“, istaknuto je iz aerodroma.

Putnici mogu očekivati dodatna poboljšanja u uslugama i širenje mreže destinacija tokom narednih mjeseci, čime aerodrom nastavlja jačati svoju poziciju kao ključna vazdušna luka za sjeveroistočnu BiH.