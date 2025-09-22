Srebrenik ugostio učesniike Međunarodne naučne konferencije „Bosanske zemlje: Usora i Soli – 800 godina od prvog pisanog pomena“

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organozovao je veliku Međunarodnu naučnu konferencije „Bosanske zemlje: Usora i Soli – 800 godina od prvog pisanog pomena“, uz učešće velikog broja domaćih i međunarodnih stručnjaka, koji se bave izučavanjem ove teme.

Učesnici konferencije su, u okviru programa, obišli nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine Stari grad Srebrenik. Među zidinama Gradine, upriličen je doček uz podršku Grada Srebrenika i JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik.

Predsjednik organizacionog odbora naučne konferencije, prof. dr. Edin Mutapčić, inače porijeklom iz Srebrenika, u svojstvu domaćina je održao historijski čas, kojim je na slikovit i veoma zanimljiv način prisutne upoznao s historijskim činjenicama ovog dijela Bosne i Hercegovine, od nastanka i razvoja, do današnjeg vremena.





U kulturno – umjetničkom programu učetvovao je profesor Sadil Mehmedović i sazlija Ahmet Hogić – Beca.





Treba napomenuti da su gosti bili oduševljeni onim što su čuli i vidjeli, te su obišli cijeli kompleks spomenika, uživajući i u panoramskom pogledu sa Starog grada.

Ova konferencija je još jedan u nizu uspješnih međunarodnih događaja u organizaciji Pravnog fakulteta i koja potvrđuje zavidan internacionalni rejting ove obrazovne institucije. Uz domaće stručnjake i predavače, na konferenciji je prisustvovao veliki broj strčnjaka iz Turske, te predavači iz Engleske, Mađarske, Hrvatske, Crne Gore, kao i brojni domaći istraživači koji se bave ovom tematikom, sa pravnog i historijskog aspekta.







