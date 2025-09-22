Ponedjeljak, 22 Septembra, 2025
Radnici Koksare u Lukavcu najavljuju štrajk

Radnici Koksare u Lukavcu održali su zbor na kojem su teme bile status uposlenika i mogući stečaj. Za 1. oktobar najavili su i štrajk upozorenja.

Naime, radnici već duže vrijeme upozoravaju na alarmantno stanje u ovom preduzeću.

Višemilionska dugovanja prema firmama, Željeznicama, Elektroprivredi, nevraćanje kredita banci, dovode na rub ovu firmu, izvijestio je BHRT.

Zahtijevaju isplatu plate, toplog obroka i uplate doprinosa.

O stanju u ovoj kompaniji BiznisInfo.ba je pisao nedavno. Više o tome pročitajte ovdje.

