Barbarez objavio spisak za Kipar i Maltu, na listi tri povratnika

“A” reprezentacija Bosne i Hercegovine u oktobru će odigrati kvalifikacioni meč za Svjetsko prvenstvo protiv Kipra, te prijateljsku utakmicu sa Maltom.

“Zmajevi” će 9. oktobra gostovati selekciji Kipra u Larnaci, dok će tri dana kasnije, 12. oktobra, igrati protiv Malte u Ta’ Qali.

Selektor Sergej Barbarez pozvao je 25 fudbalera i uputio još tri pretpoziva za ovu reprezentativnu akciju.

Govoreći o spisku, Barbarez je poručio:

“Sa velikim optimizmom dočekujemo ovo okupljanje i vjerujem da ćemo nastaviti naš put na način na koji svi priželjkujemo – borbeno, zajednički i sa jasnim ciljem pred sobom. Želimo da kroz ove dvije utakmice pokažemo napredak i pravi timski duh. Bodovi sa Kipra bi nam mnogo značili za nastavak kvalifikacija, ali nećemo zanemariti ni meč sa Maltom koji nam je bitan u pripremi ekipe za buduće izazove. U reprezentaciju se vraćaju tri igrača – Denis Hadžikadunić, Haris Tabaković i Luka Menalo. Siguran sam da ćemo svi dati svoj maksimum i da ćemo zajedno napraviti nove korake ka ostvarenju naših ciljeva”, kazao je Barbarez.

Pres konferencija selektora Barbareza zakazana je za ponedjeljak, 6. oktobra, u 11 sati u prostorijama NS/FS BiH u Sarajevu.