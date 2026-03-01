Ponedjeljak, 2 Marta, 2026
Sretan Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Danas je 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Na današnji dan 1992. godine, građani Bosne i Hercegovine su na demokratskom referendumu izabrali život u nezavisnoj i suverenoj državi Bosni i Hercegovini, prvi put nakon više stotina godina.

Na svečan način Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine biće obilježen u Srebreniku.

Gradonačelnik Adnan Bjelić i predsjedavajući Gradskog vijeća Srebrenik Nisvet Sejdinović pozivaju sve građane i predstavnike javnog života da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje jednog od najznačajnijih datuma u historiji naše domovine i da zajednički odamo pačast njenoj nezavisnosti i proslavimo vrijednosti slobode,zajedništva i suvereniteta.

Program počinje u 10:30 H polaganjem cvijeća na spomen – obilježja u centru grada, a u 10:45 biće upriličena svečana sjednica-akademija uz kulturno-zabavni program u Domu kulture u Srebreniku.

